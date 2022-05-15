Эксперт: Южная Осетия при Гаглоеве перестанет быть непредсказуемой
Цхинвал, 15 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. При новом президенте Южная Осетия больше не будет совершать непредсеказуемых шагов. Об этом корреспондентуИА REGNUM 14 мая заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
«Голосование было в большой мере протестным. Голосовали, в значительной степени, против Бибилова. С другой стороны, Гаглоев проявил себя как сильный публичный политик. Я думаю, что ключевым словом и для Южной Осетии, и для её отношений с Россией будет «предсказуемость». Потому что со стороны Бибилова было много инициатив, которые для Москвы становились не совсем приятным сюрпризом», — сказал эксперт.
Напомним, что 8 мая во втором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолием Бибиловым.