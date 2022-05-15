Цхинвал, 15 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. При новом президенте Южная Осетия больше не будет совершать непредсеказуемых шагов. Об этом корреспондентуИА REGNUM 14 мая заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«Голосование было в большой мере протестным. Голосовали, в значительной степени, против Бибилова. С другой стороны, Гаглоев проявил себя как сильный публичный политик. Я думаю, что ключевым словом и для Южной Осетии, и для её отношений с Россией будет «предсказуемость». Потому что со стороны Бибилова было много инициатив, которые для Москвы становились не совсем приятным сюрпризом», — сказал эксперт.

Напомним, что 8 мая во втором туре президентских выборов в Южной Осетии Алан Гаглоев одержал победу над Анатолием Бибиловым.