Москва, 14 мая, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что США планируют ограничить использование Россией ракет «Сармат». Об этом 14 мая Антонов заявил в эфире «Соловьёв Live».

Министерство обороны Российской Федерации «Сармат»

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«США очень не нравится ракета «Сармат», они хотят в рамках будущих договоренностей по контролю над вооружениями запретить ее использование», — сказал посол.

Кроме «Сармата», добавил он, США также «не нравится» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». И если использование «Сарматов» надеются ограничить, то вторую военную установку — запретить, отметил он.

Антонов также подчеркнул, что слова о запрете или ограничении на использование военных установок часто звучат на встречах с представителями академических кругов.