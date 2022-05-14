Москва, 14 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 19 тыс. человек. Об этом 14 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины на территорию РФ эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2 297 детей», — сказал он.

По его словам, всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 1 279 619 человек, из которых 221 111 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ вывела из строя 18 единиц техники вооруженных сил Украины.