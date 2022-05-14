Венеция, Италия, 14 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 14 мая в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» «Верона» в матче 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 потерпела поражение от «Торино». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

Единственный мяч на девятнадцатой минуте встречи забил арендованный из «Вольфсбурга» 23-летний хорватский фланговый нападающий Йосип Брекало. Голевую передачу на свой счету записал Мергим Войвода.

Желтые карточки получили Корай Гюнтер, Николо Касале, Джанлука Капрари, Армандо Иццо, Игор Тудор и Деннис Прат. На матче работала бригада арбитров во главе с Джакомо Камплоне.

Составы команд:

«Верона»: Монтито, Касале, Чеккерини (Онгла, 73’), Гюнтер (Шутало, 46’), Лазович (Фработта, 73’), Капрари, Лазанья, Илич, Депаоли (Канчельерри, 73’), Тамез (Давидович, 86’), Симеоне.

«Торино»: Бериша, Иццо (Джиджи, 60’), Зима, Родригес, Лукич, Брекало, Прат, Войвода (Ансальди, 55’), Риччи (Побега, 55’), Айна, Белотти (Пеллегрини, 76’).