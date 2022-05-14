Москва, , 22:00 — REGNUM Угрозы поступают в адрес сотрудников посольства России в США. Об этом 14 мая заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Соловьёв Live».

Анатолий Антонов Mil.ru

Он отметил, что российское посольство в США работает во враждебной среде. Каждый день около здания диппредставительства проходят антироссийские акции.

«В адрес моих товарищей, сотрудников посольства поступают угрозы, в том числе физической расправы», — сказал Антонов.

По его словам, имеют место хулиганские выходки, акты вандализма. Кроме того, российских дипломатов пытаются подтолкнуть к предательству — деятели американских спецслужб ходят вокруг посольства, раздавая телефоны ФБР и ЦРУ для установления контактов и сотрудничества.

«Ужас в том, что известные политики, которых я раньше уважал, высоко ценил их знания, публикуют призывы в крупных американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии», — рассказал посол.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны не смогли найти предателей среди российских дипломатов.

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