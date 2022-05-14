Барселона, Испания, , 21:55 — REGNUM 24-летний французский фланговый каталонской «Барселоны», как сообщает издание Sky Sports, может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, Дембеле покинет «сине-гранатовых» после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в двадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также француз получил три желтые карточки.

За «Барселону» Дембеле выступает с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость «сине-гранатовых», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.