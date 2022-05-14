Бишкек, 14 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект изменений в закон «О недрах», предлагающий обязать все компании, разрабатывающие угольные месторождения, передать 40% своих акций государству.

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Инициировавший законопроект депутат Женишбек Токторбаев отмечает, что все работающие на территории республики угледобывающие компании, кроме «Кыргызкомура», являются частными и отчисляют в бюджет только налоги.

Парламентарий считает, что эти суммы ничтожны в сравнении с доходами, получаемыми частными фирмами от продажи добытого угля, объём которого в 2021 году достиг приблизительно 3 миллионов тонн.

«Важно отметить, что полезные ископаемые не принадлежат определенным лицам, а являются богатством страны и народа. Поэтому для обеспечения экономических интересов Киргизии местные и иностранные угледобывающие компании обязаны создать в республике юридическое лицо с обязательным долевым участием государства не менее 40%», — подчёркивает он.