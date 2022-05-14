Москва, 14 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Украинские силовики оборудовали на территории жилого массива и школы донецкого поселка Нью-Йорк (Новгородское) опорный пункт, установили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. Об этом 14 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

U.S. Army Europe ВСУ

«В Нью-Йорке… на территории жилого массива «Петровская гора» и школы № 16 подразделения вооруженных сил Украины оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что эвакуация мирных жителей не осуществлялась.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что российские средства ПВО сбили еще шесть беспилотников ВСУ в течение дня.