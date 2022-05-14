Грозный, , 21:49 — REGNUM Грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

Игрок ФК «Ахмат» Мохамед Конате и игрок ФК «Зенит» Ярослав Ракицкий Дарья Драй © ИА REGNUM

Единственный мяч в дебюте второго тайма забил 24-летний центрфорвард сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате после передачи Бернарда Бериши. На 60-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков не сумел реализовать пенальти.

Ранее агент Мохамеда Конате Дмитрий Селюк заявлял, что футболист останется в грозненском клубе на следующий сезон.

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семенов, Карапузов, Быстров (Нижич, 83’), Бериша (Тодорович, 74’), Умаев (Конате, 46’), Швец, Уткин, Тимофеев, Трошечкин (Себай, 83’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Бейл, Барач, Горшков, Якуба (Витюгов, 80’), Ежов (Липовой, 80’), Цыпченко, Костанца (Коваленко, 70’), Зиньковский, Сарвели (Глушенков, 70’).