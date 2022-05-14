Москва, , 21:52 — REGNUM Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов скончался в Москве на 75-м году жизни. Об этом 14 мая заявила дочь артиста, передают РИА Новости.

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«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала дочь Рената Ибрагимова журналистам.

Отметим, что народный артист РСФСР был известен исполнением таких хитов, как «Тачанка», «Наш город», «Жомга», «Журавли», «Смуглянка», «Ты ждешь, Лизавета». Также он был известен как актёр, композитор, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни.