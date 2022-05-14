Рим, , 21:45 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо в матче 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 встретится с «Венецией». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Тэмми Абрахам @cfcunofficial

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Мараш Кумбулла, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Энсли Мэйтленд-Найлз, Карлес Перес, Жордан Верету, Леонардо Спинаццолла, Тэмми Абрахам.

«Венеция»: Ники Маенпяя, Маттиа Кальдара, Пьетро Чеккарони, Итан Ампаду, Антонио Джуниор Вакка, Маттиа Араму, Софьян Кьюин, Домен Чернигой, Алеш Матею, Ридгесиано Хапс, Дэвид Окерек.

В текущем сезоне 24-летний таранный форвард сборной Англии Тэмми Абрахам принял участие в 35-ти турах чемпионата Италии, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.