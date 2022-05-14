Лондон, , 21:41 — REGNUM 14 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче финала Кубка Англии сезона 2021/22 по пенальти обыграл лондонский «Челси» со счетом 6:5. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Серия пенальти: Маркос Алонсо — 1:0, Джеймс Милнер — 1:1, Сесар Аспиликуэта – 1:1, Тьяго Алькантара – 1:2, Рис Джеймс – 2:2, Роберто Фирмино – 2:3, Росс Баркли – 3:3, Трент Александер-Арнольд – 3:4, Жоржиньо – 4:4, Садио Мане – 4:4, Хаким Зиеш – 5:4, Диогу Жота – 5:5, Мейсон Маунт – 5:5, Константинос Цимикас – 5:6.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба (Сесар Аспиликуэта, 106’), Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич (Н’Голо Канте, 66’), Рис Джеймс, Мейсон Маунт, Кристиан Пулишич (Рубен Лофтус-Чик, 106’), Ромелу Лукаку (Хаким Зиеш, 85’).

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк (Жоэль Матип, 91’), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 111’), Тьяго Алькантара, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 74’), Джордан Хендерсон, Садио Мане, Луис Диас (Роберто Фирмино, 98’), Мохаммед Салах (Диогу Жота, 33’).