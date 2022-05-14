Бишкек, 14 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Нужно скоординировать усилия для того, чтобы не допустить ухудшения экономической ситуации и возникновения угроз продовольственной безопасности в условиях антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Об этом заявил глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев на заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

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Руководитель киргизского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на важности совместной работы по диверсификации экономики, инвестиционной деятельности и устранения барьеров на пути движения товаров и услуг.

По словам министра, в складывающейся геополитической ситуации видится необходимым усилить политическую составляющую Содружества независимых государств для совместного противостояния новым вызовам и угрозам.

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