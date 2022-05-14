Рен, Франция, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 14 мая, в Ренне на стадионе «Роазон Парк» футбольный клуб «Ренн» в матче 37-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты главного судьи — Фредерик Акет и Хишам Закрани.

Стартовые составы команд:

«Ренн»: Альфред Гомис, Адриен Трюффер, Наиф Агерд, Вармед Омари, Амари Траоре, Батист Сантамария, Бенжамен Буриго, Флавьен Тэт, Ловро Майер, Мартен Терье, Гаэтан Лаборде.

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Пап Гуйе, Амин Арит, Жерсон, Дженгиз Ундер.

После 36-ти сыгранных туров «Марсель», одержав двадцать побед, потерпев восемь поражений и набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 62-мя очками располагается на пятой позиции.