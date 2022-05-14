Балыкчи, Киргизия, , 21:36 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали координатора здравоохранения Иссык-Кульской области по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

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В ведомстве отмечают, что чиновницу поймали с поличным, когда ей передали более 100 тысяч сомов (около 78 тысяч рублей).

​По версии следствия, эти деньги она получила от руководства ряда медицинских учреждений Иссык-Кульской области, которые ранее собрали их со своих подчинённых.

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