Балыкчи, Киргизия, 14 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали координатора здравоохранения Иссык-Кульской области по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

ru.torange.biz Взятка

Читайте также: Глава минздрава Киргизии намерен закрыть 300 частных клиник

В ведомстве отмечают, что чиновницу поймали с поличным, когда ей передали более 100 тысяч сомов (около 78 тысяч рублей).

​По версии следствия, эти деньги она получила от руководства ряда медицинских учреждений Иссык-Кульской области, которые ранее собрали их со своих подчинённых.

Читайте также: Вице-премьер Киргизии: «Деньги потрачены, здравоохранение в упадке»