Бишкек, 14 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Правительство Киргизии приложит все усилия для того, чтобы ежегодно повышать на 20% заработную плату учителей и врачей. Такое обещание дал премьер-министр Акылбек Жапаров на встрече со школьными педагогами и жителями села Тогуз-Булак в Иссык-Кульской области.

Сергій Ткаченко Зарплата учителя

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Высокопоставленный чиновник отметил, что властям удалось увеличить зарплаты учителям и врачам, а также пособия по инвалидности в нынешнем году.

«Кроме того, принято решение с 1 июня 2022 года увеличить размер пособий детям из малообеспеченных семей с 850 до 1200 сомов (с 685 до 965 рублей), а в октябре планируется повышение пенсий», — подытожил глава правительства.

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