Донецк, , 21:25 — REGNUM Населенные пункты Васильевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено два снаряда калибром 122 мм; 20:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что ВКС России в течение дня поразили высокоточными ракетами воздушного базирования 28 ротных опорных пунктов ВСУ.