Монако, , 21:21 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» в матче предпоследнего 37-го тура французской Лиги 1 2021/22 встретится с «Брестом». Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Агилар, Вандерсон, Орельен Тчуамени, Александр Головин, Юссуф Фофана, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Брест»: Марко Бизот, Жан-Кевин Дюверн, Лилиан Брасье, Ронел Пьер-Габриэл, Кристоф Эрей, Поль Ласн, Люсьен Агуме, Юсеф Беллаили, Гастон Магнетти, Мартин Сатриано, Ирвин Кардона.

В последний раз «Монако» и «Брест» играли между собой 31 октября 2021 года в матче 12-го тура чемпионата Франции. Тот матч завершился уверенной победой «Бреста» со счетом 2:0 благодаря голам Стива Мунье и Франка Оноры.