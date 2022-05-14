Монпелье, Франция, 14 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Сегодня, 14 мая, в Монпелье на стадионе «Стад де ля Моссон» футбольный клуб «Монпелье» в матче 37-го тура французской Лиги 1 2021/22 встретится с «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Стартовые составы команд:

«Монпелье»: Димитри Берто, Арно Суке, Михайло Ристич, Максим Эстев, Матеус Тулер, Николя Коцца, Джордан Ферри, Йорис Шотард, Флоран Молле, Саша Делайе, Стефа Мавидиди.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат, Тило Керер, Марко Верратти, Джорджиньо Вейналдум, Андер Эррера, Анхель Ди Мария, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Жереми Стиной. Ассистенты главного судьи — Кристоф Муассет и Матье Гросбост.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе 24 забитых мяча и 15 результативных передач в 33-х турах Лиги 1 2021/22.