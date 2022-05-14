14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы российского МИД о том, что последствия гибридной войны Запада против России почувствует на себе весь мир.

Тимур Кондратьев, , 21:46 — REGNUM Заявление главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тут Лавров прав. Скоро вся Европа будет жить, как одна большая Украина такими темпами: станут воровать да попрошайничать, протягивая ручку то Китаю, то Индии, то России», — пророчит Денис С.

Многие пользователи пришли к выводу, что западный мир уже в полной мере ощутил на себе пагубность гибридной войны против России.

«Последствия от санкций против Российской Федерации они там, на Западе, и так уже ощутили. Дальше будет только тяжелее. Забавно, что они хотели уничтожить нашу экономику, а на деле практически уже разрушили свои собственные», — подметил Ян Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше всех от конфронтации с Россией пострадает Европейский союз, который не в состоянии выдержать последствия разрыва экономических связей с нашей страной.

«Не знаю, что там ждёт США, всё-таки запас прочности у них большой. Но вот у Европы однозначно нормального будущего нет. Причём те страны, что были самыми бедными на континенте, пострадают меньше всего, ведь у них и так ничего не было. Но вот что касается Германии, Франции и других крупных игроков, то им суждено упасть. И чем они выше, тем больше будет падать», — считает Ринат А.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Часть людей напомнила о том, что Россия пока что даже не применила никаких ответных экономических санкций.

«Тут надо учитывать, что Россия ещё даже не отвечала полноценно на все эти санкции Запада. А пора бы. Следует уже запретить импорт газа, нефти, зерна и других им необходимых ресурсов, без которых Запад быстро зачахнет. В недружественные страны ничего поставлять не надо. Пускай мучаются. Завоют сразу же без топлива и хлеба. Друг дружку жрать начнут», — предполагает Сергей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что гнев России может оказаться смертельным для всего западного мира.

«Страшно представить, что будет, если Москва начнёт вводить ответные санкции. Там ведь не только она будет в этом процессе участвовать. Весь цивилизованный мир, включая Китай и Индию, начнёт отменять этот дышащий на ладан Запад», — предрекает Антон К.

Нашлись и те, кто уверены, что перейдя от обороны к наступлению, Россия одержит сокрушительную победу над своими геополитическими конкурентами.

«Россия, можно сказать уже сейчас, победила Запад, причём сделала это стратегически, почему уже можно заранее делать вывод. США и ЕС ввели против России всё, что у них было, а наша страна выдержала весь натиск противника, будучи в обороне. Вскоре наступит этап контрнаступления. Вот тогда-то и запляшут реки и горы», — ожидает Валерий Ш.

Напомним, 14 мая глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в ходе своего выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике о том, что весь мир ощутит последствия гибридной войны Запада против России.