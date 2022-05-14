Москва, 14 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) вмешиваются в дела Китая. Об этом 14 мая сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

«Страны G7 призывают Китай не помогать России в обходе санкций, не оправдывать ее действия и не оказывать ей военную помощь, — написал Медведев. — Это продолжение прямого вмешательства в дела Китая и намек, что мы (страны G7) и вас наказать можем, ежели что».

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в заявлении государств G7 отмечалось, что страны «Большой семерки» намерены расширить санкции на сектора, от которых зависит Россия.