Лондон, 14 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. 23-летний нападающий «Челси» и сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Кристиан Пулишич высказался о своем будущем в лондонском «Челси».

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«Конечно, я все еще люблю «Челси» — я хочу быть на поле. Мне очень нравится быть в клубе, поэтому я надеюсь, что у меня будет больше возможностей», — цитирует Пулишича журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Пулишич перешел в «Челси» 2 января 2019 года из дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.