Москва, , 21:09 — REGNUM Российский композитор Евгений Матецкий объяснил, почему певица Полина Гагарина не сумела одержать победу на «Евровидении» в 2015 году. Об этом 14 мая сообщил портал «Телепрограмма».

Полина Гагарина (сс) Okras

«Надо помнить, что это «Евровидение» проходило через год после возвращения Крыма. Мы понимали, что первое место нам не светит, но было приятно, что песню оценили довольно высоко», — заявил композитор. К слову, одним из авторов музыки для конкурсной песни Гагариной выступил сам Матецкий.

Напомним, что на «Евровидении» в 2015 году Полина Гагарина заняла второе место. Победителем конкурса стал певец Монс Сельмерлёв из Швеции.

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