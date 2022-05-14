Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон заинтересован в укреплении партнёрства с ОАЭ. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

Байден направил поздравления в адрес нового президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Он также отметил, что в Штатах чтят память покойного президента шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

«ОАЭ являются важным партнером Соединенных Штатов. Шейх Мохаммед, с которым я несколько раз встречался в качестве вице-президента, когда он был наследным принцем Абу-Даби, уже давно находится на переднем крае построения этого партнерства. Я с нетерпением жду совместной работы с шейхом Мохаммедом, чтобы построить на этом экстраординарном фундаменте дальнейшее укрепление связей между нашими странами и народами», — говорится в сообщении.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис 16 мая встретится с новым президентом ОАЭ в рамках визита в Абу-Даби.

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