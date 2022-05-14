Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко после заключительного домашнего матча чемпионата России по футболу 2021/22 на «Ростов Арене» отметил успехи жёлто-синей команды.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз

«Это был непростой сезон — у команды были сложные периоды, когда её положение в турнирной таблице было критическим. Но ни на одно мгновение вся армия поклонников ростовского футбола не усомнилась в том, что жёлто-синие устоят. И подопечные Валерия Карпина оправдали надежды болельщиков — ряд уверенных побед украсил концовку чемпионата», - написал ростовский сити-менеджер в своём телеграм-канале.

По его словам, победа над «Химками» 14 мая поставила яркую точку в сезоне.

ИА REGNUM сообщало, что футбольный клуб «Ростов» в матче предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/22 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками». Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1. Авторами голов стали Роман Тугарев и Дмитрий Полоз («Ростов»), а также Резиуан Мирзов («Химки»). Лучшим игроком матча по мнению авторитетного портала WhoScored стал 30-летний российский нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.