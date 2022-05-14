Артур Савин, 14 мая 2022, 21:23 — REGNUM Заявление главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, «мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838
Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

«Если не будут усеивать свои поля минами, голодать не будут. Недаром сказано: «Что посеешь, то и пожнёшь», — написала Наталья Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское руководство поступило куда мудрее, обеспечив себя достаточным количеством запасов зерновых, а также посеяв рекордные площади уже в этом непростом году.

«Поэтому Россия и заморозила экспорт зерна до 31 августа. Чтобы не стать очередной жертвой западного безрассудства», — отметил Денис В.

«Посейте сами себе зерновые, вам никто не запрещает! Привыкли, чтобы вас Россия с Украиной кормили! Крепитесь!» — призывает Серёга М.

Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857
Жан-Франсуа Милле. Сборщицы колосьев. 1857

Некоторые комментаторы были не удивлены, что во всех своих бедах, особенно в продовольственном кризисе, руководство западных стран обвинило Российскую Федерацию.

«То есть они не в состоянии обеспечить себя всем самым необходимым, а виновата в этом Россия? Прекрасная логика. Может быть, с голодухи придёте в сознание», — надеется Жека З.

«Спонсировать бандитский украинский режим, уничтожать украинскую экономику, провоцировать Россию на военные действия и винить в бедах всех кого угодно, но не себя. Запад себе не изменяет», — указывает Илья П.

«Уже поехали гнать на Россию из-за того, что американцы хотят скупить всё зерно на Украине, оставив Европу умирать вместе с Киевом от голодной смерти», — заметил Сергей С.

Часть людей считает, что Бербок и её коллеги из других европейских стран преступно умалчивают, что голод в Европе устраивает Америка, которая вывозит всё то зерно, что ещё осталось в запасах на Украине.

«США уже хотят вывезти всё зерно из Украины! Из страны, где идёт (по их словам) война. А что будут есть сами украинцы? Бербок сказать не хочет? Или и впрямь наплевать на жителей Украины? Ну сволочи же!» — пишет Лёлек Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у Европы ещё есть шанс избежать продовольственной катастрофы — Евросоюз должен побудить Киев к капитуляции и прекращению боевых действий.

«Ну если буйный коллективный Запад чутка передохнет от своих же выкрутасов, то никто сильно печалиться не будет. Всё-таки они сами авторы того кризиса, в который угодили», — подметил Александр Л.

«Если Бербок хочет продовольствия, тогда пусть уговорит Зеленского подписать капитуляцию. Прекратите поставлять вооружение и живую силу, отмените санкции. Что стонать-то теперь? Сами влезли, вот теперь и получайте по заслугам. Если вы не сдадите назад, российское зерно вам ни за какие коврижки не видать», — предупреждает Наталья Д.

Напомним, 14 мая глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 о том, что последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, «мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти».