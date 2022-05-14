14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:23 — REGNUM Заявление главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, «мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти», вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«Если не будут усеивать свои поля минами, голодать не будут. Недаром сказано: «Что посеешь, то и пожнёшь», — написала Наталья Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что российское руководство поступило куда мудрее, обеспечив себя достаточным количеством запасов зерновых, а также посеяв рекордные площади уже в этом непростом году.

«Поэтому Россия и заморозила экспорт зерна до 31 августа. Чтобы не стать очередной жертвой западного безрассудства», — отметил Денис В.

«Посейте сами себе зерновые, вам никто не запрещает! Привыкли, чтобы вас Россия с Украиной кормили! Крепитесь!» — призывает Серёга М.

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Некоторые комментаторы были не удивлены, что во всех своих бедах, особенно в продовольственном кризисе, руководство западных стран обвинило Российскую Федерацию.

«То есть они не в состоянии обеспечить себя всем самым необходимым, а виновата в этом Россия? Прекрасная логика. Может быть, с голодухи придёте в сознание», — надеется Жека З.

«Спонсировать бандитский украинский режим, уничтожать украинскую экономику, провоцировать Россию на военные действия и винить в бедах всех кого угодно, но не себя. Запад себе не изменяет», — указывает Илья П.

«Уже поехали гнать на Россию из-за того, что американцы хотят скупить всё зерно на Украине, оставив Европу умирать вместе с Киевом от голодной смерти», — заметил Сергей С.

Часть людей считает, что Бербок и её коллеги из других европейских стран преступно умалчивают, что голод в Европе устраивает Америка, которая вывозит всё то зерно, что ещё осталось в запасах на Украине.

«США уже хотят вывезти всё зерно из Украины! Из страны, где идёт (по их словам) война. А что будут есть сами украинцы? Бербок сказать не хочет? Или и впрямь наплевать на жителей Украины? Ну сволочи же!» — пишет Лёлек Б.

Ряд пользователей указывает на то, что у Европы ещё есть шанс избежать продовольственной катастрофы — Евросоюз должен побудить Киев к капитуляции и прекращению боевых действий.

«Ну если буйный коллективный Запад чутка передохнет от своих же выкрутасов, то никто сильно печалиться не будет. Всё-таки они сами авторы того кризиса, в который угодили», — подметил Александр Л.

«Если Бербок хочет продовольствия, тогда пусть уговорит Зеленского подписать капитуляцию. Прекратите поставлять вооружение и живую силу, отмените санкции. Что стонать-то теперь? Сами влезли, вот теперь и получайте по заслугам. Если вы не сдадите назад, российское зерно вам ни за какие коврижки не видать», — предупреждает Наталья Д.

Напомним, 14 мая глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила на брифинге по итогам встречи глав МИД стран G7 о том, что последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, ощутимы уже сегодня, «мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти».