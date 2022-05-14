Мюнхен, Германия, 14 мая, 2022, 20:50 — ИА Регнум. 33-летний таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски заявил, что не будет подписывать с немецким клубом новый контракт.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

«Я не буду подписывать новый контракт. Мы должны найти лучшее решение для обеих сторон. Я сказал клубу, что если поступит предложение, то мы должны об этом подумать — в том числе и для клуба», — цитирует Левандовского издание Sky Sports.

В завершившемся сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Роберт Левандовски принял участие во всех 34-х турах, в которых отметился 35-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Также нападающий получил две желтые карточки.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что Левандовски останется в клубе до истечения сроков контракта. Текущее соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2023 года.