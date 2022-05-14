Москва, 14 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Известный музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что верит в сохранение телешоу «Вечерний Ургант». Об этом пишет издание «‎Федеральное агенство новостей»‎ 14 мая.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

«Потому что, что там смотреть? Очередное политическое шоу? Если программу закроют, то это будет очень большая потеря не только для Первого канала, но и для всего российского телевидения», — рассказал критик. Также Остудин заверил, что создать аналог популярной передачи с Иваном Ургантом невозможно, ведь ведущий наделён неповторимым умением импровизировать и общаться с гостями.

Ранее Ксения Собчак сообщила о закрытии телешоу «Вечерний Ургант». Официального подтверждения высказывание журналистки до сих пор не получило.