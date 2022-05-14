Москва, 14 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. 165 самолётов и 125 вертолётов вооружённых сил Украины уничтожили российские военные с начала специальной военной операции. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолётов, 125 вертолётов», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что уничтожены 3067 танков и других боевых бронированных машин, 864 беспилотника и 304 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, Украина потеряла 372 установки реактивных систем залпового огня, 2913 единиц специальной военной автомобильной техники и 1514 орудий полевой артиллерии и миномётов.