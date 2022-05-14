Ростов-на-Дону, 14 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Два тайма матча «Ростов» — «Химки» (2:1) получились разными по игре. Это отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок», — отметил Карпин.

По его словам, «Ростов» превзошёл соперника, что было видно по игре. Однако наставник остался недоволен угловым ударом, назначенным в конце встречи.

Также Карпин считает, что Егору Голенкову не хватило гола, который он заслужил.

ИА REGNUM сообщало, что футбольный клуб «Ростов» в матче предпоследнего 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2021/22 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками». Встреча, проходившая на стадионе «Ростов Арена», завершилась со счетом 2:1. Авторами голов стали Роман Тугарев и Дмитрий Полоз («Ростов»), а также Резиуан Мирзов («Химки»).