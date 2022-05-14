Донецк, , 20:43 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин разрешил организовывать ввоз товаров из трёх регионов Украины, из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей без таможенных процедур. Об этом свидетельствует указ от 14 мая, опубликованный на сайте главы ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Запрет, установленный пунктом 1 настоящего указа, не распространяется на ввоз товаров, предусмотренный решением единого экономическим совета от 21 апреля 2022 года № 60 «О некоторых вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности», — содержится в указе.

При этом сохраняется запрет на ввоз алкогольной и табачной продукции в единую таможенную зону ДНР и ЛНР.