Москва, , 20:33 — REGNUM 26-летний нидерландский фланговый нападающий московского «Локомотива» Гирано Керк высказался о матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Динамо» (3:3).

Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это было не легко. Мы сделали игру для себя тяжелее в самом начале. Но во втором тайме мы взяли инициативу на себя. Может, мы заслуживали победу сегодня. Это был хороший камбэк. Фанатам понравилось. Во втором тайме мы играли лучше. «Динамо» показалось мне хорошей командой. Я знаю, что они вторые в турнирной таблице», — цитирует Керка издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне чемпионата России по футболу Гирано Керк принял участие в 22-х турах, в которых набрал 9 (5+4) очков по системе гол+пас. Также нападающий получил три желтые карточки.

«Локомотив» выкупил Керка у «Утрехта» 1 сентября 2021 года за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, также составляет 6 миллионов евро.