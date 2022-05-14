Москва, 14 мая, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Оперативно-тактическая и армейская авиация России вывела из строя 18 единиц техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате ударов (авиацией России) уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники (ВСУ)», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в Минобороны РФ сообщили, что российскими войсками уничтожена украинская понтонная переправа через реку Северский Донец вместе с бронетехникой.