Москва, 14 мая, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Футбольный агент 25-летнего таранного форварда «Локомотива» и сборной Чехии по футболу Яна Кухты Милан Мартинович подтвердил, что его клиент не покинет клуб.

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«Я счастлив, что Яну удалось забить в матче с «Динамо». Могу еще раз подтвердить — Кухта останется в «Локомотиве» на следующий сезон, у него все отлично, его контракт с клубом рассчитан на четыре года», — цитирует Мартинович издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ян Кухта принял участие в девяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил одну желтую и одну красную карточки.

Кухта выступает за «Локомотив» с 12 января 2022 года после перехода из пражской «Славии» за 5 миллионов евро. Текущее соглашение чешского нападающего с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.