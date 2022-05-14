Москва, , 20:17 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня сбили еще шесть украинских беспилотников. Об этом 14 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Запуск ракеты ПВО Mil.ru

«Российскими средствами ПВО в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов… в том числе один над островом Змеиный», — отметил Конашенков.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая Минобороны России обнародовало кадры боевой работы подразделений ВДВ РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины.