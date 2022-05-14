Ростов-на-Дону, , 20:02 — REGNUM 30-летний российский нападающий футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Полоз был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком прошедшего матча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Ростов» — «Химки» (2:1).

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз Fc-rostov. ru

За отведенное на поле время Дмитрий Полоз отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Точность передач экс-нападающего сборной России по футболу составила 76%.

В текущем сезоне Дмитрий Полоз принял участие в 26-ти турах чемпионата России, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Ростов» Полоз выступает с 23 августа 2020 года после перехода из «Сочи» на правах свободного агента. Трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.