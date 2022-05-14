Москва, , 19:59 — REGNUM 24-лнетний российский фланговый нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой с оценкой 8.15 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» — «Динамо».

В матче с «Локомотивом» Лесовой отметился четырьмя успешными обводками и четырьмя удачными отборами. Точность передач нападающего составила 59%.

В текущем сезоне Даниил Лесовой принял участие лишь в десяти матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей во встрече с «Аланией» из Владикавказа.