Ереван, , 19:51 — REGNUM Министерство обороны Армении отвергло обвинение в обстреле азербайджанских позиций на границе двух стран. Об этом 14 мая говорится на сайте ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 14 мая подразделения вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции является дезинформацией», — говорится в сообщении.

По данным армянского минобороны, обстановка на границе с Азербайджаном относительно стабильна, и ситуация находится под полноценным контролем армянских вооружённых сил.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что позиции вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении были обстреляны со стороны Армении.

Читайте также: Главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы делимитации границы