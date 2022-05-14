Бугуруслан, Оренбургская область, , 19:48 — REGNUM В субботу, 14 мая, в Бугуруслане торжественно открыт памятный бюст Николая Сизинцева — советского государственного, партийного и хозяйственного деятеля, кавалера двух орденов Трудового Красного знамени, председателя Бугурусланского райисполкома КПСС, депутата областного Совета народных депутатов Оренбургской области.

Памятный бюст установлен в историческом центре Бугуруслана, рядом с районной администрацией — бывшим зданием райисполкома, где работал Николай Сизинцев.

Бюст создан и подарен городу и району Зурабом Церетели — президентом Российской академии художеств, народным художником Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», послом доброй воли «Юнеско».

Открытие памятного бюста стало возможным благодаря инициативе Бугурусланского Совета ветеранов при поддержке АНО «Культурно-исторического центра «Наследие».

В торжественной церемонии приняли участие внук Николая Сизинцева, заместитель директора департамента регуляторной политики правительства РФ Андрей Спиридонов, глава города Бугуруслана Дмитрий Дьяченко, глава Бугурусланского района Анатолий Полькин, председатель Бугурусланского Совета ветеранов Петр Циммерман, представители АНО «Культурно-исторический центр «Наследие», молодежных общественных движений.

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий освятил памятный бюст. Торжественным маршем на площади перед ним прошла рота Почётного караула, прозвучал Гимн Российской Федерации, под звуки духового оркестра к памятнику были возложены цветы.

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко поздравил горожан со знаменательным событием и отметил: «Николай Семенович при жизни полностью отдавался труду на благо сельской территории, на благо города. Очень много сделал для развития системы образования, для того, чтобы его потомки могли здесь и сейчас продолжать его дело, продолжать дело нашей страны».

Приветствия по поводу открытия бюста поступили от Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, президента Российской академии художеств Зураба Церетели, российского путешественника Федора Конюхова, специального представителя президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, депутата Государственной Думы РФ Артура Чилингарова («Единая Россия»).