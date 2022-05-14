Донецк, 14 мая, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пятеро военнослужащих. Об этом 14 мая говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пять защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 16 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в Минобороны РФ сообщили, что украинская понтонная переправа через реку Северский Донец вместе с бронетехникой уничтожена российскими войсками.