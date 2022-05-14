Жуковка, Брянская область, 14 мая, 2022, 19:52 — ИА Регнум. На кровле здания торгового центра в городе Жуковка Брянской области возник пожар. Прибывшие сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание. Об этом 14 мая заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области Ликвидация возгорания в торговом центре в городе Жуковка

Оперативная дежурная служба 14 мая в три часа дня получила сообщение о пожаре по адресу Жуковский м. о., улица Ленина. Туда отправились пожарно-спасательные расчёты в составе семи отделений. Огнеборцы зафиксировали, что по всей площади горела кровля объекта.

Локализовать пожар удалось в 18:02, а спустя 22 минуты ликвидировать открытый огонь. В тушении использовали пять пожарных ручных стволов и два звена газодымозащитной службы.

В ГУ МЧС отметили, что в результате возгорания никто не пострадал. В службе напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и эксплуатации техники.