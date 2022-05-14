Мёнхенгладбах, Германия, 14 мая, 2022, 19:38 — ИА Регнум. 14 мая в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче последнего 34-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 разгромил «Хоффенхайм» со счетом 5:1.

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Единственный гол «Хоффенхайма» на третьей минуте встречи забил Роберт Сков. В составе хозяев забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (26’), Алассане Плеа (44’ пенальти), Йонас Хофманн (45+1’ Флориан Нойхаус, 68’) и Брель Эмболо (68’).

Составы команд:

«Боруссия»: Цоммер, Фридрих (Гинтер, 80’), Ляйнер (Скалли, 74’), Нетц, Бенсебайни, Штиндль (Херрман, 74’), Плеа, Коне, Хофманн (Крамер, 80’), Нойхаус, Эмболо (Тюрам, 63’).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Раум, Фогт, Акпогума (Бичакчич, 86’), Пош, Штиллер (Тохумчу, 86’), Баумгартнер, Самассеку (Че, 64’), Ларсен (Прошвиц, 64’), Крамарич, Сков (Руди, 64’).

«Боруссия», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, поднялась на десятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 46-ю очками остался на девятом месте.