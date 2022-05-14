Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за шквалистого ветра зарегистрированы случаи падения деревьев и крупных веток. Коммунальщики занимаются ликвидацией последствий разгула стихии. Об этом 14 мая в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки на территории города зафиксировано более 20 случаев падения деревьев и крупных веток деревьев. Оперативно проведена работа по распиловке и уборке стволов, упавших на проезжую часть. Все транспортные коммуникации в городе свободны для проезда», — уточнил он.

Уборка упавших деревьев и веток будет завершается.