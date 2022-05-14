Москва, 14 мая, 2022, 19:30 — ИА Регнум. После ранения попавших под обстрел в Донбассе журналистов RT российские следователи возбудили уголовное дело. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении украинских военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны).

«Следователи принимают меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 мая украинские военные произвели прицельный обстрел из РСЗО «Ураган» по объектам гражданской инфраструктуры около города Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В результате обстрела погиб один человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя, которые были госпитализированы, а также два сотрудника съёмочной группы RT.