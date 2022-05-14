Курган, 14 мая, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Курганской области с 15 мая по 13 июня запретили охоту на гусей, селезней уток и казарок. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Wikimedia.org На охоте

Это решение было принято из-за сложной пожароопасной обстановки. В данный момент угрозы населённым пунктам нет, ситуация стабилизировалась. Но режим ЧС продолжает действовать и важно не допустить новых возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, также до 3 июня в регионе продлили запрет на посещение лесов.