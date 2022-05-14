Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Пользователи Сети раскритиковали актёра Нила Патрика Харриса. Об этом 14 мая пишет Spletnik.

Нил Патрик Харрис Скриншот видео на YouTube

Причиной критики Харриса стала недавно всплывшая в Сети фотография мясной тарелки, которая в 2011 году стояла на столе артиста по случаю празднования Хэллоуина. Блюдо было сделано в виде трупа певицы Эми Уайнхаус, которая скончалась в этом же году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией. Поклонники исполнительницы посчитали снимок оскорблением её памяти, поэтому требуют отменить актёра.

ИА REGNUM напоминает, что Нил Патрик Харрис — американский актёр, комик и продюсер. Наибольшую известность ему принесла роль Барни в сериале «Как я встретил вашу маму».

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