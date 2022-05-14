Леверкузен, Германия, , 19:21 — REGNUM Леверкузенский «Байер-04» обыграл футбольный клуб «Фрайбург» в матче последнего тура чемпионата Германии сезона 2021/22. Матч, проходивший в Леверкузене на стадионе «БайАрена», завершился со счетом 2:1.

Патрик Шик Ailura

Матч обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски. Ассистенты главного судьи — Норберт Грудзински и Саша Тилерт.

Желтые карточки: Максимилиан Эггештайн 3’, Мусса Диаби 18’, Юлиан Баумгартлингер 26’, Нико Шлоттербек 43’, Килианн Силдиллия 77’.

Забитые мячи: Лукас Аларио (54’ Патрик Шик) — 1:0, Янник Хаберер (88’ Джонатан Шмид) — 1:1, Эзекиэль Паласиос (90+7’ Митчел Баккер) – 2:1.

«Байер-04»: Лунев, Та, Коссуну, Тапсоба, Синкгравен (Баккер, 67’), Баумгартлингер (Арангис, 60’), Паласиос, Диаби, Паулиньо (Инкапье, 84’), Аларио (Андрих, 60’), Шик (Азмун, 83’).

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Кюблер (Силдиллия, 60’), Гюнтер, Эггештайн (Хаберер, 69’), Шаллаи (Шмид, 79’), Хефлер, У Ён (Петерсен, 69’), Грифо, Хеллер (Демирович, 79’).