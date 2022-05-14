Донецк, 14 мая 2022, 19:23 — REGNUM Более 220 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток выпустили представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает Народная милиция ДНР.
«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 220 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 — мм миномётов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли город Донецк и населенный пункт Зайцево Южное.