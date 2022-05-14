Донецк, 14 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Более 220 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток выпустили представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 мая сообщает Народная милиция ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 220 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии, 120 — мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли город Донецк и населенный пункт Зайцево Южное.